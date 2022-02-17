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Блинкен предложил Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе

Блинкен предложил Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе.

"Ранее сегодня я направил письмо российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе в развитие наших переговоров в последние недели для обсуждения шагов, которые мы могли бы предпринять для разрешения этого кризиса без конфликта", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал он на заседании СБ ООН.

Он добавил, что США также предлагает России встречи в формате Совета РФ-НАТО и ОБСЕ.

"Эти встречи могли бы стать основой для саммита ключевых лидеров в контексте деэскалации для достижения взаимопониманий по нашим взаимным обеспокоенностям в сфере безопасности", - добавил он.


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