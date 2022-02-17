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Путин призвал к жестким мерам против нелегальных мигрантов

Путин призвал к жестким мерам против нелегальных мигрантов

Против нелегальных мигрантов и тех, кто нарушает российские законы, должны приниматься самые жесткие меры. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка и незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем", — сказал Путин на коллегии МВД.

Он добавил, что суровые последствия необходимы и для преступных группировок, которые "строят на нелегальной миграции свой криминальный бизнес".


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