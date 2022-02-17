Мгер Григорян прокомментировал заявление Пашиняна по транспортному проекту «Север-Юг, Восток-Запад»

Разблокировка означает создание инфраструктурных возможностей по максимальному количеству направлений. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал вице-премьер Мгер Григорян, комментируя сегодняшнее заявление премьер-министра Никола Пашиняна по транспортному проекту «Север-Юг, Восток-Запад».

«Я многократно говорил, и премьер-министр говорил, что наша конечная цель — иметь такой сценарий разблокировки, который принесет стабильность в регион и инфраструктура будет иметь отныне региональное значение. Это означает, что чем больше будет коммуникационных возможностей, тем эффективнее будут наши затраты, тем эффективнее будет наша инфраструктура, тем эффективнее будет наша инициатива с экономической точки зрения», — сказал он.

На заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян отметил, что в контексте вопроса открытия региональных коммуникаций правительство Армении преобразовало проект Север-Юг в проект Север-Юг, Восток-Запад или, короче, в армянский перекресток.

«В результате наших недавних обсуждений об открытии региональных коммуникаций, проект «Север-Юг», по сути, мы переоформили в проект «Север-Юг», «Восток-Запад». Мы надеемся реализовать этот проект большими темпами. Это означает, что одна из ветвей этой дороги соединит Армению с Ираном, другая ветвь - Армению с Азербайджаном, а затем с Нахиджеваном, Турцией. И мы помещаем этот проект в этот общий контекст», - сообщил Пашинян, коснувшись строительства участка Сисиан-Каджаран проекта Север-Юг, по которому 17 февраля был объявлен тендер на предварительную квалификацию.

Он добавил, что проект части «Восток-Запад» еще не разработан, но в контексте политических договоренностей эту часть они реализуют очень быстро.