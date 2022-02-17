ООН призвала стороны на Украине проявлять максимальную сдержанность

ООН с обеспокоенностью отмечает сообщения о нарушении режима прекращения огня на востоке Украины, призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила на заседании СБ ООН замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

"Мы с обеспокоенностью приняли к сведению сообщения о недавних нарушениях режима прекращения огня на контактной линии в течение последних нескольких часов. Если они подтвердятся, нельзя допустить, чтобы эти нарушения привели к дальнейшей эскалации. Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность", - сказала ДиКарло.

"Мы просто не можем принять даже возможность нового конфликта на Украине. В действительности мы сталкиваемся с испытанием", - сказала ДиКарло.

ООН с обеспокоенностью отмечает сообщения о нарушении режима прекращения огня на востоке Украины, призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность, заявила на заседании СБ ООН замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

"Мы с обеспокоенностью приняли к сведению сообщения о недавних нарушениях режима прекращения огня на контактной линии в течение последних нескольких часов. Если они подтвердятся, нельзя допустить, чтобы эти нарушения привели к дальнейшей эскалации. Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность", - сказала ДиКарло.

"Мы просто не можем принять даже возможность нового конфликта на Украине. В действительности мы сталкиваемся с испытанием", - сказала ДиКарло.