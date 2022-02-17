Посол Тигран Мкртчян представил главе МИД Греции позицию Армении по региональным развитиям

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Греции Тигран Мкртчян 17 февраля встретился с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Греции, министр иностранных дел Греции поздравил посла с началом его миссии и пожелал ему успехов.

Никос Дендиас сказал, что армяно-греческие отношения традиционно имеют прочную основу, и в этом отношении следует ожидать только позитивной динамики.

Посол Тигран Мкртчян представил основные направления своей миссии. Посол отметил, что параллельно с текущим активным политическим диалогом и военным сотрудничеством имеются широкие возможности для углубления двусторонних экономических связей, научно-образовательных и культурных контактов, а также парламентской дипломатии.

Посол Тигран Мкртчян представил позицию Армении по региональным развитиям.