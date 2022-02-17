Путин информировал премьера Японии о работе по выработке долгосрочных гарантий безопасности

По инициативе японской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Как сообщает Арменпресс на официальный сайт Кремля, в связи с проявленным Премьер-министром Японии интересом президент России обстоятельно информировал о проводимой работе с США и их союзниками по НАТО по продвижению инициативы о выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации.

Кроме того, Владимир Путин подробно рассказал об истоках и причинах внутриукраинского конфликта, изложив принципиальные российские подходы к его урегулированию в соответствии с минским «Комплексом мер» и решениями, принятыми в «нормандском формате».

Обсуждён ряд актуальных вопросов российско-японских отношений. Подтверждена обоюдная заинтересованность в их конструктивном развитии на базе имеющихся договорённостей, в том числе в торгово-экономической сфере.

Лидеры условились о продолжении контактов.