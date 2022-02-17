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В Донецке заявили о резком обострении ситуации на линии соприкосновения

В Донецке заявили о резком обострении ситуации на линии соприкосновения

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, в четверг украинские силовики нарушили перемирие 18 раз.

"Обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Противник предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий. С начала текущих суток украинские боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал журналистам представитель ведомства.


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