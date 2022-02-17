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Министр обороны Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Нидерландов

Министр обороны Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Нидерландов

Министр обороны Армении Сурен Папикян 17 февраля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Нидерландов в Республике Армения Нико Схермерса.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности. По просьбе посла министр обороны представил пограничную ситуацию в Арцахе после прекращения боевых действий, позицию Республики Армения и предложения по ослаблению напряженности.

Были также обсуждены вопросы, связанные с международными развитиями. Собеседники обменялись мнениями о региональной и международной обстановке безопасности, возможностях сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.


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