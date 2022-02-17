Заметны возможности, связанные с разблокировкой транспортных коммуникаций: Мгер Григорян

Заметны возможности разблокирования транспортных и экономических коммуникаций в регионе, в частности открытия железных дорог. Как передает корр. Арменпресс из Ванадзора, об этом на брифинге с журналистами сказал вице-премьер Мгер Григорян, комментируя сегодняшние слова премьер-министра о железной дороге Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз.

По словам вице-премьера, на данный момент новых соглашений нет, но в любом случае соглашения по этому вопросу будут сформулированы письменно в соответствии с правовыми требованиями.

«Существует общее симметричное восприятие того, что возможности для разблокировки, в частности открытия железных дорог, заметны. Конечно, перед началом такого мероприятия должно быть письменное оформление договоренностей, потому что инвестиции большие, и они предполагают формулировку договора», - сказал Мгер Григорян.

На вопрос, есть ли на данный момент конкретные договоренности, вице-премьер ответил, что на данный момент по всем договоренностям представлены официальные заявления.

Мгер Григорян коснулся договоренности об открытии железной дороги, достигнутой между лидерами Армении и Азербайджана на встрече в Сочи 26 ноября 2021 года при посредничестве президента России и подтвержденной на встрече в Брюсселе 14 декабря 2021 года при посредничестве председателя Европейского совета.

«В частности, в Брюссельском заявлении четко представлены договоренности, подходы сторон по железной дороге», — прокомментировал вице-премьер.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 17 февраля выразил надежду, что договоренности, достигнутые по железной дороге Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз, будут оформлены в виде документа, а процесс де-юре получит полное развитие.