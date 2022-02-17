Будет реконструирована улица Бабаджаняна, соединяющая дорожные участки Аргаванд- Ширак и Бабаджанян-Аштарак 

Под председательством вице-премьера Амбарцума Матевосяна сегодня состоялось очередное заседание совета правления “Программы дорожного коридора Север-Юг, Программы реконструкции и улучшения межгосударственной автомобильной дороги Ванадзор-Алаверди-граница с Грузией, Инвестиционной программы устойчивого городского развития и Программы модернизация северного коридора”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Амбарцумяна, вице-премьер подчеркнул важность включенных в повестку заседания вопросов, направленных на обеспечение плавного процесса реализации Инвестиционной программы устойчивого городского развития.

В частности, в числе этих тем был обсужден вопрос реконструкции улицы Бабаджаняна в Ереване. Хотя она не была включена в строительство дорожных участков Бабаджанян-Аштарак и Аргаванд-Ширак, но имеет важное значение.

Параллельно со строительными работами будут продлены сроки договора дорожно-строительного надзора.