Представители Всеармянского фонда «Айастан» посетили Тавушскую область

Исполнительный директор Всеармянского фонда «Айастан» Айкак Аршамян и представители фонда посетили Тавушскую область, чтобы ознакомиться с ходом строительных работ в рамках программ водоснабжения, имеющих жизненно важное значение в общинах Беркабер и Баганис.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в фонде. В общине Беркабер представители фонда встретились с руководителем общины и проследили за строительными работами насосной станции, распределительного бассейна и трубопровода, а также обсудили перспективные программы.

Отмечается, что программа водоснабжения в Беркабере будет способствовать увеличению площади орошаемых земель.

После реализации данной программы община Баганис будет иметь новый водопровод, что обеспечит 24–часовое водоснабжение.

Строительство нового водопровода длиной в 3 200 м началось в октябре прошлого года, работа идет в сложных рельефных условиях, иногда даже недоступных для техники, около 1 400 метров проходит по лесистой местности.

Всеармянский фонд «Айастан» продолжает реализовывать жизненно важные программы как в Армении, так и в различных общинах Арцаха.