Евросоюз вслед за НАТО заявил, что пока не видит признаков деэскалации вокруг Украины, надеется, что "мир восторжествует". Такую позицию обозначила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы видим заявления России об отводе войск, но мы пока не видим никакой деэскалации на месте. Напротив, мы видим, что наращивание сил продолжается, - утверждала она. - Поэтому теперь нам нужны дела, чтобы поверить в слова, которые мы слышали". Фон дер Ляйен пообещала "не ослаблять бдительность", отметила, что ЕС "надеется на лучшее, но готовится к худшему".

Ранее в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг также выступил с заявлением, что НАТО "не видит признаков деэскалации".

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг, обострение ситуации вокруг Украины развивается не на территории России, а в умах, мозгах и средствах массовой информации Запада, прежде всего Соединенных Штатов, Великобритании, а также в руководстве НАТО. Поэтому все вопросы о том, как справиться с тем, что они называют эскалацией, надо адресовать им, сказал Лавров.

Такие заявления делаются на фоне беспрецедентной истерии в западных СМИ о якобы готовящемся российском вторжении на Украину. При этом называемые ими сроки, даты и даже в отдельных случаях точное время "вторжения" регулярно "переносятся". Эта кампания уже вызвала резкое ухудшение экономической ситуации на Украине, отток капитала из этой страны, а также способствовала росту цен на энергоносители в Европе.