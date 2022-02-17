Лидер Ирана призвал изменить ряд положений соглашения по иранскому атому

Верховный лидера Ирана аятолла Али Хаменеи назвал абсурдными утверждения Запада о том, что Тегеран стремится к созданию ядерного оружия и призвал внести изменения в соглашение по иранскому атому, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Они знают, что ядерная программа Ирана - мирная. Но они делают абсурдные, бессмысленные заявления о том, как близок Иран к созданию бомбы. Мы стремимся к мирному использованию ядерной энергии. Они знают это, но они хотят, чтобы иранский народ столкнулся с трудностями, когда ему потребуется ядерная энергия в будущем", - заявил Хаменеи.

Он подчеркнул, что "мир все больше полагается на ядерную энергию". "Нам тоже потребуется в срочном порядке ядерная энергия рано или поздно. Если мы не позаботимся об этом сегодня, то завтра будет слишком поздно", - добавил он.

Говоря о ядерном соглашении, Совместном всеобъемлющем плане действий, которое заключил Тегеран с международными посредниками в 2015 году, он отметил, что в те времена он говорил о том, что некоторые пункты следует пересмотреть, чтобы в будущем не возникло проблем.

"Некоторые из этих моментов не были учтены, и позднее возникли проблемы, которые мы все сейчас наблюдаем", - сказал верховный лидер Ирана.

Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе в 2015 году. Он предусматривал ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на отмену международных и односторонних антииранских санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

При президенте Джо Байдене США выразили готовность восстановить действие СВПД.