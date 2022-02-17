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С 21 февраля Pfizer будет доступен во всех точках вакцинации

С 21 февраля Pfizer будет доступен во всех точках вакцинации

С понедельника вакцина Pfizer будет доступна во всех прививочных пунктах Армении. Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами сообщила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

Она подчеркнула, что существенной разницы между Pfizer и другими вакцинами нет. Все желающие могут получить ее и как первый компонент вакцинации и как второй, также и в качестве бустера.

«Единственная разница Pfizer в том, что она официально разрешена и для вакцинации детей 12-18 лет», - сказала министр.

14 февраля стало известно, что по контракту, заключенному между Министерством здравоохранения РА и американской фармацевтической компанией «Pfizer», в Армению было импортировано 100 620 доз мРНК-вакцины Pfizer от COVID-19.


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