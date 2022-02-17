Время в Ереване: 11:07:36,   17 Февраль

В Тегеране произошел взрыв бытового газа в жилом доме

В Тегеране произошел взрыв бытового газа в жилом доме

По меньшей мере девять человек погибли и еще девять получили ранения в результате взрыва бытового газа в жилом доме в населенном пункте Вахидийе в провинции Тегеран. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на спасательные службы сообщает в четверг агентство IRNA.

Отмечается, что в момент происшествия в одной из квартир дома семья праздновала день рождения.

Спасательные службы продолжают разбирать обломки здания. Специалисты выясняют причины взрыва.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]