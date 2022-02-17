Байден и Шольц обсудили укрепление восточного фланга НАТО

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора обсудили вопрос военного усиления стран восточного фланга НАТО на случай гипотетической "агрессии" России против Украины. Как передает Арменпресс, об этом заявил Белый дом.

"Лидеры подтвердили свою приверженность защите суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнув важность продолжения трансатлантической координации в контексте мер по дипломатии и сдерживанию, а также усиление восточного фланга НАТО в случае вторжения России в Украину", - говорится в заявлении Белого дома, обнародованном по итогам беседы двух лидеров.

Отмечается, что президент США и канцлер ФРГ также обсудили свои соответствующие контакты с лидерами РФ и Украины в контексте "продолжающегося наращивания присутствия российских войск вблизи украинской границы".

На фоне звучащих на Западе бездоказательных обвинений в подготовке вторжения на Украину официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил во вторник, что Вооруженные силы России по окончании учений вернутся в места постоянной дислокации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет.