Известны победители чемпионата Армении по гимнастике

После двух дней борьбы стали известны победители и призеры чемпионата Армении по спортивной гимнастике.

Как сообщает «Арменпресс», в спортивной школе имени трехкратного олимпийского чемпиона Альберта Азаряна прошел чемпионат Армении по спортивной гимнастике. В первый день соревнований за звание чемпиона в многоборье боролись мужчины. Лучший результат в мужской борьбе показал бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Артур Давтян, набравший 80,7 балла и ставший чемпионом Армении. На втором месте Гагик Хачикян с 77 350 баллами, на третьем - 15-летний Гамлет Манукян с 76,2 баллами.

Артур Давтян был лучшим и в вольных упражнениях, он набрал 13 633 балла. Он занял первое место и в упражнениях - опорные прыжки и на турнике.

Золотым призером на снаряде «конь» стал чемпион Европы Арутюн Мердинян, а лучшим в упражнениях на кольцах был Ваагн Давтян.

В женской борьбе на первом месте в вольных упражнениях - Мане Погосян, в упражнениях - опорные прыжки - Мариэтта Бучахчян, на брусьях - Мане Погосян, на бревне - Анна Манташян.