Зарегистрировано землетрясение, произошедшее в 15 км на северо-восток от населенного пункта Бавра

17-го февраля, в 12:58 по местному времени (08:58 по Гринвичу), сейсмологической сетью Службы сейсмической защиты МЧС РА зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 41.16 северной широты и 43.98 восточной долготы, в 15 км к северо-востоку от населенного пункта Бавра, с глубиной очага в 10 км, магнитудой в 2,1 балла.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС Армении, сила подземных толчков в эпицентре составила 2-3 балла.

Землетрясение ощущалось в населенном пункте Бавра Ширакской области и в селе Сарагюх силой 2 2-3 балла.