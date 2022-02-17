Лауреаты Нобелевской премии, конкурсы, конференции: в Армении пройдут мероприятия международного значения

На заседании 17 февраля правительство приняло решение для проведения чемпионата Европы по боксу среди взрослых оказать Федерации бокса Армении финансовое содействие. Чемпионат пройдет в Ереване, с 21 по 31 мая 2022 года. Как передает «Арменпресс», министр образования, науки, культуры, спорта РА Ваграм Думанян отметил, что проектом предусмотрено выделить 77 768 000 драмов.

«Международная федерация бокса доверила Армении проведение чемпионата Европы по боксу среди взрослых. Ожидается, что в турнире примут участие около 280 спортсменов из более чем 40 стран мира, а также сопровождающий их персонал и другие делегаты. На данном этапе Федерации бокса Армении для организации чемпионата Европы по боксу среди взрослых, который пройдет в Ереване, необходимо выделить из государственного бюджета 77 768 000 драмов», - предсатвил Ваграм Думанян. Необходимая сумма будет обеспечена в результате перераспределения общих ассигнований Министерства образования, науки, культуры и спорта РА на 2022 год.

Никол Пашинян отметил, что к этому мероприятию необходимо подготовиться должным образом. Он добавил, что будут и другие ассигнования.

«Деньги на подготовку будут выделены и Спортивно-концертному комплексу. В этом году у нас в Спортивно-концертном комплексе будет событие общеевропейского значения. Речь идет о Детском Евровидении. Обращаю внимание наших коллег области туризма Министерства экономики на эти мероприятия. Я думаю, что это хорошая возможность для наших туристических компаний активизироваться в постковидный период и восстановить потоки туристов», - сказал Никол Пашинян.

Министр экономики РА Ваан Керобян сообщил, что в течение года произойдут и другие знаменательные события. В частности, ежегодная конференция Всемирной туристской организации ООН, которая пройдет в Армении с 1по 3 июня. Министр сообщил, что они попытаются провести ее в Гюмрийской крепости. Кроме того, в сентябре состоится международный фестиваль Starmus, в рамках которого в Армению приедут 6 лауреатов Нобелевской премии.

Ведется работа по приглашению в Армению во второй декаде июня нобелевского лауреата Артема Патапутяна.

Ваграм Думанян добавил, что одним из важнейших мероприятий будет и Международная школьная олимпиада по биологии, которая пройдет в Ереване.