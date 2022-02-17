Угрозы властей Азербайджана арестовать Президента Республики Арцах - яркое проявление их террористической политики

Около 30 неправительственных организаций Арцаха выступили с заявлением, осуждающим недавнее заявление прокуратуры Азербайджана в адрес президента Республики Арцах, подчеркнув, что террор Азербайджана в первую очередь направлен против государственности и граждан Арцаха.

Полный текст заявления представляем ниже:

“Угрозы властей Азербайджана арестовать Президента Республики Арцах, фактически озвученные на самом высоком государственном уровне, являются ярким проявлением политики террора, грубейшим нарушением основополагающих международных принципов и норм, и преследуют далеко идущие геополитические цели.

Эти преступные планы имеют цель парализовать систему управления Республики Арцах, посеять панику в арцахском обществе, нарушить связь нашей страны с внешним миром, торпедировать деятельность российской миротворческой миссии, завершить экспансионистские планы Турции и Азербайджана.

Мы решительно осуждаем подобные заявления и обращаемся с призывом к общественности Арцаха и к армянам всего мира. Террор Азербайджана направлен против государственности и граждан Арцаха. Наш народ не должен поддаваться на провокации, он должен объединиться, выступить против преступных целей врага, отложить в сторону имеющиеся разногласия и противоречия.

Мы призываем международное сообщество, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, ООН осудить азербайджанскую государственную политику террора и предпринять шаги по ее пресечению. Подобная политика представляет угрозу не только для Арцаха и его граждан, но и для всего цивилизованного сообщества”.

Текст заявления подписали:

Общественная организация “Союз писателей Арцаха” Общественная организация “Союз журналистов Арцаха” Общественная организация “Союз художников Арцаха” Общественная организация “Материнство” Общественная организация “Федерация профсоюзов НКР” Общественная организация “Союз родственников погибших азатамартиков НКР” Общественная организация “Союз родственников без вести пропавших азатамартиков” Общественная организация “Союз беженцев” Общественная организация “Возрожденная родина” Общественная организация “Объединение слепых Арцаха” Общественная организация “Союза ветеранов полиции Арцах” Общественная организация “Союз родственников военнослужащих, погибших и пропавших без вести в ходе третьей Арцахской войны” Общественная организация “Союз раненных в Арцахской войне” Общественная организация “Союз женщин - беженцев” Общественная организация “Ассоциация беженцев во имя справедливости” Общественная организация “Юридическая поддержка и справедливость” Общественная организация “Одна нация - один кулак” Общественная организация “Поколение Айка” Общественная организация “Вперед Арцах” Общественная организация “Центр развития молодежи Арцаха” Общественная организация “Сила мысли” Общественная организация “Развитие” Общественная организация “Национальный Арцах” Общественная организация “Центр молодежных общественных исследований” Общественная организация “Единая Армения” Общественная организация “Образование во имя будущего”

27.Общественная организация “Арцах наш дом”