27 мостов, 5 туннелей: таким будет участок Сисиан-Каджаран автодороги Север-Юг

Благоустроенный, соответствующий современным стандартам и безопасный. Согласно министру территориального управления и инфраструктур РА Гнелу Саносяну, таким будет новый участок дороги Сисиан-Каджаран, строящийся в рамках проекта Север-Юг. Как передает «Арменпресс», он отметил, что это масштабная программа с достаточно развитой инфраструктурой.

«Общая протяженность автомагистрали Север-Юг составляет около 560 км, 60 км являются одним из ключевых участков. На дороге из Сисиана в Каджаран сейчас разрешена средняя скорость 50 км/ч. На новой дороге будет возможна скорость 100 км/ч, что сократит время проезда на два часа. Это будет благоустроенная, современная, безопасная дорога, что очень важно со стратегической точки зрения», - сказал Гнел Саносян.

Министр сообщил, что это совершенно новый участок дороги, на котором будет 27 мостов общей протяженностью около 4,7 км. Будут туннели протяженностью более 12 км. Всего будет 5 тоннелей, длина одного из которых составит всего 8,6 км.

«Мы сделаем все возможное, чтобы привлечь крупные международные компании. Если не будет препятствий, до конца года уже будет застройщик», - сказал министр.