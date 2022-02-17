В Сирии заявили об израильских ракетных ударах

Израиль атаковал объекты к югу от Дамаска ракетами класса "земля-земля", заявило командование сирийской армии.

"В среду около 11.35 вечера (00.35 четверга по московскому времени) Израиль нанес несколько ударов ракетами класса "земля-земля" с территорий оккупированных Голанских высот по объектам в районе поселения Закия к югу от Дамаска", - говорится в заявлении.

По предварительным данным, нанесен материальный ущерб, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Официального подтверждения со стороны Израиля нет.

Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.

Дамаск неоднократно обращался в Совбез ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив, чтобы там прекратили систематически нарушать суверенитет Сирии.