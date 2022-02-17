Южная Корея укрепит подразделение ПРО ВВС из-за ракетных испытаний КНДР

Военно-воздушные силы Республики Корея усилят подразделения противоракетной обороны (ПРО), развернув дополнительное оборудование, в том числе передовые радары. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг министерство национальной обороны.

"Целью реорганизации является усиление оборонительных возможностей страны в ответ на угрозы со стороны Северной Кореи", - отмечается в сообщении. В рамках реорганизации, намеченной на апрель, в Южной Корее будут развернуты дополнительные радары раннего обнаружения баллистических ракет и ракеты класса "земля-воздух" средней дальности "Чхонгун II" (Cheongung II), которые являются ключевым элементом создаваемой в стране системы многоуровневой противоракетной обороны.

На прошлой неделе Минобороны сообщило о предстоящей реорганизации ракетного командования сухопутных войск, которое будет переименовано в стратегическое ракетное командование сухопутных войск с одновременным расширением его штаба и подчиненных подразделений. Целью реорганизации является обеспечение упреждающего реагирования на угрозы безопасности.

В январе КНДР провела семь пусков ракет, в том числе гиперзвуковой ракеты и баллистической ракеты средней дальности.