Европейские индексы - 16-02-22
МОСКВА, 17 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 февраля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.28% и составил 15370.30 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.21% и составил 6964.98 пункта, британский FTSE снизился на 0.07% и составил 7603.78 пункта, а российский RTSI вырос на 1.77% и составил 1524.51 пункта.
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