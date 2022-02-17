Лига чемпионов: «Ливерпуль» одержал победу, матч «Зальцбург» - «Бавария» завершился вничью

В футбольной Лиге чемпионов состоялось несколько матчей 1/8 финала.

Как передает «Арменпресс», «Интер» на своем поле уступил «Ливерпулю» со счетом 0:2. В составе «красных» отличились Роберто Фирмино и Мохамед Салах.

В другом матче дня австрийский «Зальцбург» сразился с чемпионом Германии «Баварией». Матч завершился вничью, со счетом - 1:1. Ответные матчи команд состоятся 8 марта. Итоги дня:

«Интер» - «Ливерпуль» - 0:2