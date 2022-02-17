Лига чемпионов: «Ливерпуль» одержал победу, матч «Зальцбург» - «Бавария» завершился вничью
08:46, 17 Февраль, 2022
В футбольной Лиге чемпионов состоялось несколько матчей 1/8 финала.
Как передает «Арменпресс», «Интер» на своем поле уступил «Ливерпулю» со счетом 0:2. В составе «красных» отличились Роберто Фирмино и Мохамед Салах.
В другом матче дня австрийский «Зальцбург» сразился с чемпионом Германии «Баварией». Матч завершился вничью, со счетом - 1:1. Ответные матчи команд состоятся 8 марта. Итоги дня:
«Интер» - «Ливерпуль» - 0:2«Зальцбург» - «Бавария» - 1:1
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