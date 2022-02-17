Рыцарь разведки

«Гитлеровцы высадились и вошли в Тегеран, спрятались в одном частном доме и установили прямую радиосвязь с Берлином. Мы следили за ними и все это давно выяснили, мы давно обнаружили передающие станции и записывали сообщения. Конечно, они были арестованы и вынуждены были действовать по нашему приказу».

Геворг ВАРДАНЯН

1943 год. Тегеранская конференция стала бы последней и фатальной для лидеров трех могущественных держав - Уинстона Черчилля, Франклина Рузвельта и Иосифа Сталина, если бы не семья Андрея Варданяна, переехавшая из Ростов-на-Дону в 1930 г. не поселилась бы в иранской столице. Их сыну тогда было 6 лет. Отец семьи был иранским чиновником, директором маслоперерабатывающего завода, и, будучи связан с советской разведкой, приехал в Иран со специальной миссией. При непосредственном влиянии отца сын в 16 лет включился в разведывательную работу. Вскоре после этого он сформировал и возглавил группу под названием «Легкая кавалерия». По его призыву в группу вошла и его будущая женщина, 13-летняя Гоар, родом из Гюмри, с которой ей предстоит пройти тяжелый и опасный 43-летний путь в разведке.

С 1940 года специальная группа занималась выявлением фашистской агентуры, немецких шпионов и диверсантов в Тегеране и в различных городах Ирана. В те дни в одном лишь Тегеране было 20 000 немецких иммигрантов, многие из которых были сторонниками Гитлера. За два года группе Геворга удалось выявить и обезвредить более 400 агентов, имевших связи с фашистской разведкой. Эти выявления иногда получались благодаря деталям, на которые жители даже не обращали внимания. Так, проникшие на территорию Ирана агенты, чтобы не привлекать к себе внимания, носили местную одежду, но часто забывали переобуваться, что не могло остаться незамеченным разведчиками, преследующими противников и сдающими их власти.

Вряд ли кто-то 16-21-летних велосипедистов мог посчитать настоящими разведчиками. Но именно они, не имея специальной подготовки все выясняли, обнаруживали передающие станции, записывали секретные сообщения противника. И именно они предотвратили теракт «Тегеран-43», который, в случае его осуществления, мог привести к другому ходу и совсем другому финалу войны. Спустя десятилетия внучка Уинстона Черчилля встретится с Геворгом Варданяном, чтобы поблагодарить его за спасение жизни дедушки.

«Профессия разведчика далека от романтических приключений. В ее основе - беззаветная преданность и трудолюбие. С древнейших времен разведчики всех народов занимаются поиском информации, причем информации, скрытой и скрываемой от чужих глаз», - в дальнейшем так будет размышлять легендарный разведчик.

Путь рыцаря разведки и «королевы разведки» Гоар Варданян действительно похож на легенду. Супруги были именами Амир и Анита, они говорили на восьми языках. Кто знает, какие еще имена они использовали, когда работали в разных странах: в Японии, Сирии, Ливане, Франции, Италии и в других. Примечательно, что за десятилетия они ни разу не были раскрыты. Их принимали в официальных кругах, они были близки со многими известными политическими деятелями. «Бывали и опасные моменты, когда нас могли раскрыть и арестовать», - вспоминал известный разведчик, которому уже не нужно было бояться «чужих глаз». «Как-то мы встретились с людьми, которые в другой стране знали нас под другими именами, и через 10-15 лет встретились с ними в совершенно другой стране под другими именами. Если бы мы пообщались, то были бы раскрыты, но, слава Богу, Гоар в это время сыграла большую роль. Мы полковником спецслужб были приглашены на торжественный ужин. Гоар вдруг увидела женщину, которую мы видели в другой стране 22 года назад. Она вышла и притворилась, что у нее боли. На ту встречу был приглашен и епископ, даже позвали его помолиться, но боль, конечно, не утихла, и мы смогли уйти».

Супруги, прожившие интересную, но непредсказуемую жизнь, поженились в 1946 году, трижды венчались в разных странах и под разными фамилиями, но они были лишены возможности иметь детей. Это человеческое счастье им было запрещено, потому что дети могли помешать в выполнении их важнейшей миссии. Им даже запрещено было говорить по-армянски. Такова судьба разведчиков. Более того, когда страница запретов уже была закрыта, говоря о чем-то, «королева разведки» спрашивала мужа: «Жора, а сейчас можно об этом говорить?». Но есть вещи, которые никогда не будут раскрыты, возможно, некоторые …».

А что унесли с собой супруги разведчики, подарившие нашему народу достоинство и гордость, уже не узнать …

Акоп СРАПЯН