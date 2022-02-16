ОДКБ расценивает ООН в качестве главного международного партнера: Зась

ОДКБ заинтересована в усилении роли ООН в мире и рассматривает всемирную организацию в качестве главного международного партнера. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на заседании Совета Безопасности ООН.

"ООН мы расцениваем в качестве нашего главного международного партнера и заинтересованы в усилении роли всемирной организации", - сказал генсек ОДКБ.

По его словам, ОДКБ выступает за дальнейшее расширение контртеррористического сотрудничества с ООН. "Мы удовлетворены развитием нашего взаимодействия с Контртеррористическим управлением ООН и исполнительным директором Контртеррористического комитета совета безопасности ООН, а также Управлением ООН по наркотикам и преступности в рамках действующих меморандумов. Выступаем за дальнейшее расширение этого сотрудничества", - сказал Зась. Также, как заявил он, ОДКБ прорабатывает участие своих миротворцев в действующих операциях ООН.

ОДКБ видит беспрецедентное напряжение ситуации у западных рубежей и надеется, что это положение удастся выправить, отметил он.