Генсек ООН назвал ОДКБ важным партнером всемирной организации
20:36, 16 Февраль, 2022
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является важным партнером ООН. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.
"В настоящее время как никогда раньше ООН опирается на более тесное и глубокое сотрудничество с региональными организациями, и ОДКБ является важным партнером ООН", - сказал он на заседании Совета Безопасности, посвященном сотрудничеству с ОДКБ.
Генсек ООН надеется на укрепление сотрудничества с ОДКБ в сфере миротворчества.
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