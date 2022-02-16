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Фракция «Армения» приняла решение восстановить свое участие в работе международных организаций

Фракция «Армения» приняла решение восстановить свое участие в работе международных организаций

Фракция «Армения» Национального Собрания Армении приняла решение восстановить свое участие в работе международных организаций. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении фракции.

Во фракции напомнили, что 7 декабря 2021 года они объявили о приостановке своего участия в работе международных организаций с учетом того, что группа депутатов фракции находится под арестом, а некоторым судом запрещен выезд из страны.


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