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Чавушоглу провел телефонные разговоры с главами МИД РФ и Украины

Чавушоглу провел телефонные разговоры с главами МИД РФ и Украины

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой. Как передает Арменпресс, об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

По данным СМИ, во время телефонных разговоров обсуждался вопрос напряженности между Россией и Украиной.


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