Глава МИД провел встречу со спецпредставителем Армении и представителями научно- экспертного сообщества

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 16 февраля встретился с вице-спикером НС, спецпредставителем по процессу нормализации между Арменией и Турцией Рубеном Рубиняном и представителями научно-экспертного сообщества.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией.