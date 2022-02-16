Байден проведет телефонный разговор с Шольцем

Президент США Джо Байден в среду переговорит с канцлером Германии Олафом Шольцем, которые ранее на этой неделе посетил Россию и Украину. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил Белый дом.

"В рамках нашей продолжающейся координации с союзниками президент Байден проведет разговор по защищенной линии связи с германским канцлером Шольцем сегодня в районе 14.30 по времени восточного побережья США", - сказано в сообщении, которое цитируют журналисты пула Белого дома.

Ранее Шольц встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным, в Киеве - с президентом Украины Владимиром Зеленским.