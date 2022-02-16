Лидеры G7 могут провести онлайн-переговоры по Украине

Лидеры G7 могут 24 февраля провести онлайн-переговоры по Украине. Как передает Арменпресс, об этом сообщили источники японского агентства Kyodo.

По информации агентства, переговоры должны состояться в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее сообщалось, что на 19 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности запланирована встреча министров иностранных дел Большой семерки по Украине. "Предполагается, что министр иностранных дел (ФРГ Анналена Бербок – ред.) проведет на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречу глав МИД ФРГ Большой семерки. Там будет продолжено обсуждение кризиса, который возник из-за скопления российских войск вблизи Украины", - заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер на брифинге.