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Министр обороны Армении  и посол Франции обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны

Министр обороны Армении  и посол Франции обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны

Министр обороны Армении Сурен Папикян 16 февраля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Французской Республики в Республике Армения Анн Луйо и военного атташе, подполковника Фредерика Кампоса (резиденция в Тбилиси).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, высоко оценив текущий уровень политических отношений между Арменией и Францией, министр обороны Армении поблагодарил руководство Франции за поддержку в вопросе репатриации армянских военнопленных, а также в установлении мира и стабильности в регионе.

По просьбе посла Луйо министр обороны представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся двустороннего армяно-французского сотрудничества в сфере обороны и региональной безопасности.


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