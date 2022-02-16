Армянские вина получили медали на 29-й международной выставке «ПродЭкспо 2022» 

С 7 по 11 февраля в Москве прошла 29-я международная выставка «ПродЭкспо 2022», на которой Армянский фонд виноградарства и вина представил армянские вина. В выставке также принял участие заместитель министра экономики Армении Арман Ходжоян.

«ПродЭкспо» — крупнейшая международная выставка продуктов питания и алкоголя в России и Восточной Европе. Только в этом году в выставке приняли участие около 2660 участников из 73 стран мира.

В «ПродЭкспо 2022» приняли участие 15 винодельческих компаний Армении. Четыре из них были представлены на российской площадке впервые, получив возможность познакомиться с представителями компаний-импортеров и торговых сетей, а также представить свою продукцию.

В рамках выставки также был проведен дегустационный конкурс, в котором гранатовое вино «Тирани» впервые участвовавшей в выставке армянской компании GS Wine Company было удостоено золотой медали и диплома. Более двух десятков вин компании Armenia Wine также завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали.