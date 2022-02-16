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Нарек Бабаян освобожден с должности вице-губернатора Сюникской области Армении

Нарек Бабаян освобожден с должности вице-губернатора Сюникской области Армении

Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Нарек Бабаян освобожден с должности вице-губернатора Сюникской области Армении. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьера опубликовано на сайте правительства e-gov.am.


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