Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-02-22

ЕРЕВАН, 16 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 16 февраля, курс доллара США сократился на 0.16 драмa и составил 479.13 драм. Курс евро вырос на 1.26 драмa и составил 545.06 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 6.38 драм. Курс британского фунта вырос на 0.16 драмa и составил 649.84 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 280.71 драмa и составила 28475.78 драм. Цена серебра сократилась на 6.36 драмa и составила 358.69 драм. Цена платины сократилась на 375.05 драмa и составила 15635.45 драм.