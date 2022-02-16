Азиатские индексы выросли - 16-02-22

ТОКИО, 16 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.22% и составил 27460.40 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.67% и составил 1946.63 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.57% и составил 3465.83 пункта, а HANG SENG вырос на 1.49% и составил 24718.90 пункта.