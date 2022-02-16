За незаконное хранение оружия в Грузии задержаны восемь человек

Сотрудники МВД Грузии задержали восемь человек в Тбилиси, а также в регионах Мцхета-Мтианети и Квемо Картли по обвинению в незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Задержанным грозит от четырех до семи лет тюрьмы. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Всего в ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские изъяли: два револьвера системы Нагана, а также Smith and Wesson, травматический пистолет ТТ, самозарядный пистолет Макарова, нарезное охотничье оружие CZ.

Изъято также свыше десятка обойм, 55 боевых патронов, 10 патронов для мелкокалиберного оружия, десятки патронов разных типов.

Возраст задержанных от 22 до 53 лет. Среди них есть в прошлом судимые и условно-досрочно освобожденные.