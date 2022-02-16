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Украина выходит из Антитеррористического центра СНГ

Украина выходит из Антитеррористического центра СНГ

 Верховная рада приняла решение о выходе Украины из Решения о создании Антитеррористического центра государств - участников СНГ и Решения о Антитеррористическом центре государств СНГ. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении парламента, опубликованном в среду.

"Верховная рада постановила выйти из Решения о создании Антитеррористического центра государств - участников СНГ, подписанного 21 июня 2000 года в городе Москве, и Решения о Антитеррористическом центре государств - участников СНГ, подписанного 1 декабря 2000 года в городе Москве, ратифицированного Верховной радой 4 октября 2001 года", - говорится в нем.


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