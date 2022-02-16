Администрация США запросит у Конгресса еще $30 млрд на борьбу с пандемией

Администрация президента США Джо Байдена намерена выйти в Конгресс с просьбой санкционировать выделение дополнительно $30 млрд для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 в стране. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По их информации, $17,9 млрд планируется израсходовать на вакцины и лечение, $4,9 млрд - на тестирование, $3 млрд - на лечение от коронавируса незастрахованных людей и $3,7 млрд - на подготовку к возможному появлению новых вариантов вируса в перспективе.

АР пишет, что пока неясно, как запрос на дополнительное финансирование будет воспринят в Конгрессе. Республиканцы хотели бы направить основные средства на борьбу с распространяем вируса внутри страны, в частности, на помощь предприятиям. Прогрессисты-демократы выступают за дополнительные усилия для оказания помощи в вакцинации бедным странам.

США продолжают лидировать в мире по числу инфицированных и скончавшихся от вируса. По данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 7:00 среды по московскому времени в Соединенных Штатах выявлено более 78 млн случаев заражения и 925,4 тыс. скончавшихся.