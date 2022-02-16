В Армении разрабатывается единая система электронного правосудия

Процесс цифровизации государственных услуг, предоставляемых Министерством юстиции РА, находится в активной стадии.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс» советник министра юстиции РА Ани Мхитарян отметила, что задача состоит в том, чтобы как можно больше услуг сделать доступными для граждан в электронном виде, в результате чего сократится и упростится и администрирование.

«Граждане РА могут обратиться на сайт Министерства юстиции и получить справку о своем статусе, другие справки, копии справок и все это с заверенным апостилем. Скоро будут и инструменты, необходимые для получения сертификата из Национального архива. Хочу подчеркнуть, что правительство Армении намерено начать предоставление электронных услуг», - сказала Ани Мхитарян.

Процесс проходит поэтапно. Ани Мхитарян отметила, что хотя некоторые услуги уже доступны полностью в электронном виде, пользователей пока не так уж и много. Преимущественно обращаются граждане РА из зарубежных стран.

«Конечно, мы учитываем тот факт, что население Армении не в полной мере пользуется электронными средствами. Поэтому продвигаемся вперед параллельно и поэтапно. Другими словами, мы перейдем на электронную версию, но у нас будут и услуги, оказываемые на месте в хороших условиях», - сказала Ани Мхитарян.

Ани Мхитарян сообщила, что в настоящее время реализуется большой проект. Подразумевается электронное правосудие. Это позволит любому физическому или юридическому лицу участвовать в процессе правосудия посредством своих электронных кабинетов. То есть подавать заявления, иски, доказательства, ходатайства и получать ответы.

Внедрение единой электронной системы направлено и на обеспечение более широкого доступа к правосудию, упрощение администрирования и предоставление качественных и доступных услуг, позволяющих гражданам излагать свои проблемы и требования в органы юстиции. Стратегическими направлениями единой системы электронного правосудия являются унификация всех электронных систем, действующих в судебной системе, баз данных, модернизация систем электронного правительства в судах, создание системы электронного документооборота между правоохранительными, судебными и правоохранительными органами и т. д.