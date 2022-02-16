СМИ: принц Эндрю выплатит компенсацию за прекращение дела об изнасиловании

Британский принц Эндрю, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней, выплатит 12 миллионов фунтов стерлингов (более 16 миллионов долларов) в рамках внесудебного соглашения под давлением королевы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Mirror со ссылкой на источники, близкие к королевской семье.

Ранее стало известно, что принц Эндрю достиг внесудебного соглашения с обвинившей его в изнасиловании правозащитницей Вирджинией Джуффре. Формальный запрос об этом будет подан в течение 30 дней. На этот срок стороны просят отменить все дедлайны по процессу и приостановить дело. Кроме того, принц Эндрю заявил о намерении пожертвовать существенную сумму на благотворительность в поддержку жертв насилия.

"Есть надежда, что внесудебное соглашение в размере 12 миллионов фунтов стерлингов, позволяющее избежать потенциально опасного судебного процесса, остановит скандал, который мог бы нанести еще больший ущерб королевской семье", - пишет издание.

Тем не менее, газета предполагает, что из 12 миллионов фунтов стерлингов лишь 2 миллиона пойдут на благотворительность, а оставшиеся 10 миллионов достанутся лично Джуффре.

По словам источников, королева Елизавета и принц Чарльз оказали существенное давление на принца Эндрю, настаивая на том, чтобы он урегулировал дело.

Как сообщают источники, несмотря на соглашение, принц Эндрю по-прежнему отстаивает свою невиновность и "верит, что сможет найти способ вернуться в общественную жизнь".

Джуффре - одна из самых известных женщин, обвинивших финансиста Джеффри Эпстина, которого привлекли к уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними. Она утверждает, что в круг Эпстина входил второй сын Елизаветы II британский принц Эндрю, который изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. Принц Эндрю отрицает связь с Джуффре.

В январе на фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса Букингемский дворец сообщил, что принц Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей, не сможет больше использовать титул "Его королевское высочество", а в суде будет защищать себя как частное лицо.

Заявление последовало на фоне отказа американского суда удовлетворить просьбу принца отклонить иск к нему от Джуффре. Принц Эндрю отрицает связь с Джуффре и требовал, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.