Фильм «44-дневная война. Наемники» рассказывает об участии Турции и сирийских наемников в Арцахской войне

16 февраля на Youtube канале состоялась премьера фильма «44-дневная война. Наемники», подготовленного Информационно-аналитическим центром «Орбели» Управления общественных связей и информации Аппарата премьер-министра РА.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра фильм, снятый на основе богатого фактического материала, информации следственных органов, анализа экспертов, представляет участие в войне Турции и сирийских наемников.

В течение войны против Республики Арцах, развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 г., помимо собственных вооруженных сил, Азербайджан широко применял наемников, переброшенных в Арцах и Азербайджан при содействии Турции.

Еще в первой Арцахской войне 1993-1994 гг. в азербайджанской армии, по разным данным, воевали от 1 000 до 3 000 афганских моджахидов. В боевых действиях в 2020 г. участвовали в основном сирийские наемники, переброшенные в Азербайджан еще до войны.