Уголовное преследование президента Арцаха со стороны Азербайджана не имеет никакой международно-правовой основы

По словам министра юстиции Карена Андреасяна, уголовное преследование президента Арцаха Араика Арутюняна правоохранительными органами Азербайджана не имеет международно-правовой основы.

«Понятно, что любой разумный человек понимает, что это уголовное дело не может иметь никакой международно-правовой основы. Народ Арцаха организовал самооборону во время войны, развязанной Азербайджаном. Нелогично осуществлять уголовное преследование за самооборону», - как сообщает «Арменпресс», отметил Андреасян.

Начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Немат Авазов заявил, что азербайджанские правоохранители намерены в кратчайшие сроки «арестовать» президента Арцаха Араика Арутюняна. Согласно азербайджанским источникам, прокуратура Баку обвиняет Арутюняна в «ракетном обстреле Гянджи».