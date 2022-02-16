Принятие проекта Закона «Об оккупированных территориях» в Степанакерте считают ответом на Шушинскую декларацию

Принятие Закона «Об оккупированных территориях» в Национальном собрании Республики Арцах считают ответом на так называемую «Шушинскую декларацию». О важности принятого документа «Арменпресс» сообщил глава фракции «Справедливость» Национального собрания Арцаха, соавтор законопроекта Давид Галстян.

«Значение этого законопроекта заключается в том, что мы в первую очередь доказываем, что упомянутые в проекте территории являются армянскими. И это ответ на ратификацию Азербайджаном так называемой «Шушинской декларации». Этой инициативой мы показываем, что мы владельцы наших исторических и культурных ценностей, которые сегодня преобразуются, разрушаются и уничтожаются Азербайджаном», - прокомментировал депутат Республики Арцах.

Сегодня, 16 февраля, Национальное собрание Республики Арцах единогласно приняло в первом чтении законопроект «Об оккупированных территориях». Законопроект, распространенный по инициативе председателя Национального собрания Арцаха 4 февраля, определяет правовой статус территорий, захваченных вследствие военной агрессии Азербайджана против Республики Арцах в 1991-1994 годах, в 2016 году и в 2020 году, при непосредственном участии Азербайджанской Республики и иностранных вооруженных террористов. Определяет их особый правовой режим, особенности деятельности органов государственного управления и местного самоуправления, организаций, а также отношения, связанные с защитой прав человека, гражданских прав и свобод, а также прав и интересов юридических лиц.

Оккупированными территориями, согласно законопроекту, считаются территории, отмеченные в Законе об административно-территориальном делении Нагорно-Карабахской Республики *, **, *** звездочками, и оказавшиеся под контролем Азербайджана: районы, общины и населенные пункты, а также земли и водные ресурсы, находящиеся на территории этих районов.

15 июня 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в оккупированном Азербайджаном городе Шуши подписали декларацию об установлении союзнических отношений между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, известную как «Шушинская декларация». 12 февраля 2022 год президент Азербайджана подписал Закон о ратификации Шушинской декларации о турецко-азербайджанском военном сотрудничестве. В тот же день и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал декларацию, ратифицированную турецким Парламентом.

Арам Саркисян