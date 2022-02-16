Преподаватели ЕГУ Шаварш Кочарян и Александр Сафарян награждены указом президента Казахстана

Сегодня в зале заседаний Ученого совета ЕГУ преподавателям ЕГУ были вручены медали Республики Казахстан «30 лет Независимости».

Как передает «Арменпресс», по указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева медалями были награждены доцент кафедры международных отношений и дипломатии, бывшый заместитель министра иностранных дел РА Шаварш Кочарян и заведующий кафедрой тюркологии, профессор Александр Сафарян.

На церемонии вручения присутствовали ректор ЕГУ Ованнес Ованнисян, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев, начальник Управления международного сотрудничества ЕГУ Александр Маргаров, декан факультета востоковедения, профессор Рубен Мелконян, декан факультета международных отношений, профессор Гегам Петросян, заслуженный педагог РА, профессор Гурген Меликян, заведующий кафедрой арабистики, доцент Гайк Кочарян, представители профессорско-преподавательского состава, видные деятели культуры, дипломаты и студенты.

Профессор А. Маргаров отметил: «ЕГУ долгие годы сотрудничает с посольством Казахстана в Армении, с вузами и исследовательскими центрами Казахстана. Результаты сотрудничества - это опубликованные в Армении ценные издания. Наши коллеги А. Сафарян и Ш. Кочарян которые внесли значимый вклад в деле укрепления армяно-казахских связей, должны продолжить академическое и научное сотрудничества во имя укрепления не только вузовских, но и культурных связей двух народов».

Ректор ЕГУ О. Ованнисян, приветствуя уже второй визит чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в ЕГУ, отметил, что обсудил с господином Б. Иманбаевым возможности научного сотрудничества: «ЕГУ, тесно сотрудничая с ведущими университетами разных стран, продолжает добрые традиции. Наш университет уже многие годы является флагманом в области тюркологических исследований. Мы знаем насколько важно и актуально изучение Турции, тюркских языков, литературы и культуры тюркоязычных стран».

Ректор поблагодарил руководство Казахстана и лично посла за честь, оказанную преподавателям ЕГУ, и подчеркнул, что тесные связи между двумя странами надо беречь и развивать.

Государственные награды вручил чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Армения Болат Иманбаев. Он отметил уникальную роль ЕГУ в укреплении многовековой армяно-казахской дружбы, в процессе плодотворного сотрудничества в областях науки, образования, литературы и искусства.

За последние годы благодаря сотрудничеству между посольством Казахстана в Армении и разными подразделениями ЕГУ, в частности - Института Арменистики, были опубликованы фундаментальная антология, со специальным предисловием, второе издание романа-эпопеи классика казахской советской литературы Мухтара Ауезова “Путь Абая”, с новым предисловием. Был опубликован первый перевод на армянский язык “Слов” великого Абая, со специальным предисловием на казахском, армянском, русском языках и с историко-филологическими комментариями, а также ряд научных, методических и научно-популярных статей. В вышеназванной антологии впервые на армянском языке были опубликованы произведения казахских классиков Жырау, Шакарима, Магжана Жумабаева и других, в переводе современных армянских известных поэтов-переводчиков В. Хастура, Э. Милитоняна, Г. Давтяна. Примечательно, что предисловие А. Сафаряна к вышеназванной антологии без сокращений было издано и на русском языке в авторитетном литературно-художественном журнале “Простор”.

На церемонии была отмечена и важность организованной посольством Казахстана в Армении и ЕГУ дистанционной международной научной конференции, посвященной комплексному изучению армянографичных кыпчакоязычных манускриптов, в которой приняли участие авторитетные лингвисты, востоковеды, источниковеды как из Евразийских стран, так и из дальнего зарубежья.

Ш. Кочарян и А. Сафарян поблагодарили президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, дипломатов и всех казахских коллег и соавторов за долголетнее сотрудничество и за высокую оценку их скромного труда.

Медалью Республики Казахстан «30-летие Независимости» награждены также депутат НС РА от фракции «Гражданский договор» Вагаршак Акопян и министр экономики РА Ваан Керобян.