ООН представила предложения о порядке формирования Комиссии по конституционным реформам

Эксперты Программы развития ООН (ПРООН) внесли ряд предложений, касающихся вопроса создания Комиссии по конституционной реформе. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании Совета конституционных реформ заявил министр юстиции Карен Андреасян, зачитав предложения экспертов Армянского офиса Программы развития ООН (ПРООН).

«Наши партнеры в ООН считают, что если мы заставим кандидата в члены Комиссии по конституционным реформам заранее представить свое видение конституционной реформы, это может в какой-то степени создать впечатление, что наш совет пытается подобрать таких членов, которые разделяют видение исполнительной власти, или премьер-министра, или нашего политического направления. Это была обеспокоенность, которую я захотел передать во время нашего обсуждения», - сказал Андреасян.

По словам министра, эксперты предлагают включить в документы по деполитизации и определенные сведения об этике, а также обсудить, смогут ли физические лица своевременно подавать сведения об отсутствии судимости или нет. В ПРООН также поинтересовались, будут ли опубликованы имена кандидатов, которые останутся вне конкурса.

Совет по конституционным реформам обсуждает проект порядка формирования профессиональной Комиссии по конституционным реформам.