Парламент Греции одобрил закупку у Франции истребителей Rafale

Парламент Греции проголосовал за законопроект "Об укреплении обороноспособности страны", который одобряет приобретение у Франции шести истребителей Rafale, трех фрегатов Belharra, а также торпед для подводных лодок, как передает Арменпресс, об этом сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Подавляющее большинство депутатов поддержали законопроект. Помимо правящей "Новой демократии", за концепцию законопроекта проголосовали "Движение за перемены" (КИНАЛ) и партия "Греческое решение". Крупнейшая оппозиционная партия СИРИЗА-Прогрессивный альянс воздержалась. Компартия Греции и партии МЕРА25 проголосовали против.

Обсуждение законопроекта длилось 13 часов.

Как заявил в ходе дебатов премьер-министр Кириакос Мицотакис, истребители Греция получит до конца 2024 года, а первый фрегат - в 2025 году.

До этого Греция подписала соглашение о покупке 18 истребителей Rafale, первые шесть самолетов уже прибыли в Грецию.

Согласно законопроекту, расходы на закупку трех фрегатов составят 3,237 миллиарда евро.