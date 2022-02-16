В Армении за прошедший день подтверждено 1 774 случая заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 16 февраля в Армении подтверждено 410 155 случаев заражения COVID-19, 381 700 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 229 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 18 645 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 6 630 тестов. Подтверждено 1 774 случая заболевания COVID-19, вылечились 2 574 заболевших, есть 28 летальных исходов.

Всего проведено 2 840 443 тестирований.